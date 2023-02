„ Skandal “ – Steht auf dem Programm des Vokalensembles „Sing A-Moll“ aus Röttenbach . Das Ensemble greife mit diesem Thema Lieder auf, deren sozialpolitische oder moralische Texte den Zeitnerv trafen.

Viele davon durften deshalb zum Teil nicht in den Radiosendern gespielt werden oder wurden von der damals jüngeren Generation als Protestsongs verstanden. Viele der sozialen oder moralischen Vorstellungen zu diesen Liedern seien heute zwar überholt, die Lieder seien aber immer noch hörenswert.

Zu hören ist der Chor am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr in der Aula der Schule in Röttenbach und am Sonntag, 12. März, um 16 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind willkommen. red