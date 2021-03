Zu der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates lädt die Gemeinde Aurachtal am Montag, 29. März, um 19.30 Uhr in den Sitzungssaal des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft ein. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung stehen unter anderem ein Antrag auf Baugenehmigung betreffend die Nutzungsänderung eines Hausmeisterzimmers zu einer Mittagsbetreuung in der Grundschule Aurachtal (Tektur) der Gemarkung Münchaurach, Schulstraße 13, sowie weitere private Anträge auf Baugenehmigungen. Abschließend werden Tagesordnungsergänzungen und Anfragen behandelt, bevor die nichtöffentliche Sitzung beginnt. red