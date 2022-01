Bei der Jungen Union im Stadtrat gibt es einen Wechsel. Katharina Zollhöfer hat sich entschieden, ihr Mandat niederzulegen. Nachfolger ist Simon Dummer.

„Es waren großartige zwei Jahre, in denen ich mich mit und für (junge) Herzogenauracher im Stadtrat einbringen konnte. Allerdings erfordern zunehmende private und berufliche Anforderungen in Zukunft meine volle Aufmerksamkeit. Deshalb bin ich nach reiflicher Überlegung zum Schluss gekommen, dass ich mein Mandat nicht so ausüben kann, wie ich es mir wünschen würde“, teilt Zollhöfer mit.

Ihr Fraktionskollege Konrad Körner verzichtet vorerst nur ungern auf die Kollegin und findet nur lobende Worte: „Katharina hat sich mit ganz viel Herzblut in die Stadtratsarbeit eingebracht. Sie ist jemand, die ihre Meinung sagt, und dabei immer ein offenes Ohr für jeden hat. Diese Eigenschaften zeichnen Sie in ihrem politischen Wirken aus. “ red