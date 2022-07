Am Samstag, 23. Juli, um 11 Uhr findet die Vernissage der Mittelfränkischen Fotomeisterschaft 2022 statt. Es ist ein Fotowettbewerb , der vom DVF, dem Deutschen Verband für Fotografie, jährlich ausgerichtet wird. In diesem Jahr ist der Fotoclub Herzogenaurach der Aussteller der prämierten Bilder. Darauf weist der Verein in einer Pressemitteilung hin. Die Ausstellung findet in den Räumen des Kunst- und Kultururvereins in der Langenzennerstraße 1 in Herzogenaurach statt und ist geöffnet an den beiden Wochenenden 23. und 24. Juli sowie 30. und 31. Juli jeweils von 11 bis 18 Uhr.

66 Hobbyfotografen aus Mittelfranken haben insgesamt 389 Bilder eingereicht, das Thema war frei.

Eine besondere Freude für die Ausrichter ist es, wie Helga Speth stellvertretend für die Mitglieder berichtet, dass der Fotoclub Herzogenaurach den ersten Platz in der Gesamtwertung erhalten hat und mit Anke Butawitsch die Autorensiegerin des Gesamt-Wettbewerbs stellt.

Ein schönes Ergebnis, sagt Speth, feiert der Fotoclub doch in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen. Stellvertretender Landrat Martin Oberle und Bürgermeister German Hacker werden das Grußwort sprechen.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand des Fotoclubs Herzogenaurach erfolgt die Verleihung der Medaillen und Urkunden durch Friedrich Stucke, den Bezirksleiter des DVF Bayern Bezirk Mittelfranken.

Auch in diesem Jahr ist mit circa 120 prämierten Bildern wieder eine sehr interessante Auswahl an fotografischen Werken zusammengekommen. Es verspricht, eine abwechslungsreiche Ausstellung zu werden.

Im Fotoclub Herzogenaurach treffen sich ambitionierte Fotografen mit unterschiedlichen fotografischen Interessen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Theorie und Praxis mit anderen austauschen, vertiefen sowie voneinander lernen wollen. Helga Speth: „Es ist völlig egal, ob es sich um den begeisterten Amateurfotografen, den leidenschaftlichen Semiprofessionellen Lichtbildmacher oder den Ab-und-zu-Fotografen handelt.“ Und weiter: „Eines vereint uns: Die Begeisterung und die Leidenschaft für die Fotografie.“

Der Fotoclub weist auch auf die gemeinsamen Clubabende hin, die jeden Donnerstag um 19.30 Uhr stattfinden und bei denen es es viele Themen rund um die Fotografie zu besprechen gibt.

Der Fotoclub ist eine feste Größe in Herzogenaurach . Jedes Jahr gibt es mindestens eine Ausstellung, sei es in der Fachklinik, im Kunst- und Kulturverein oder im öffentlichen Raum, wie beim Kulturfestival im September „Hin&Herzo“, bei dem der Fotoclub in diesem Jahr beim Thema „Perspektiven“ mit vertreten ist.

Eine umfangreiche Dauerausstellung kann man im Wohn- und Pflegezentrum Liebfrauenhaus bestaunen, wobei jede Etage ihr eigenes Thema, wie Tiere, Blumen oder Landschaften hat. Als Leitfaden zieht sich außerdem eine Auswahl mit Motiven aus Herzogenaurach durch das Gebäude. red