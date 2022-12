Sie üben das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern aus: die Feldgeschworenen, deren Tätigkeit bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Immer schon haben sie Grenzen gesichert und dokumentiert. Die Siebener, wie sie wegen der Zahl in ihrem jeweiligen Kreis auch genannt werden, sind hoch geachtet. Selbst in der digitalisierten Zeit haben sie ihre Bedeutung behalten. 24.000 soll es in ganz Bayern geben. Sie schwören einen Eid darauf, das sogenannte Siebener-Geheimnis zu wahren.

Als Partner der bayerischen Vermessungsverwaltung unterstützen die Feldgeschworenen die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Zum Feldgeschworenentag trafen sich rund 350 Siebener aus dem gesamten Landkreis Bamberg in der Burgebracher Steigerwaldhalle. Dort eröffnete ein ökumenischer Gottesdienst mit Ulrich Rauh, Pfarrer im Ruhestand, und dem neuen Diakon aus Aschbach, Adalbert Zink, der selbst Siebener und Schriftführer der Vereinigung ist, die Veranstaltung. Musikalisch umrahmt wurde die Zusammenkunft von den „Ebrachtaler Heimatklängen“, einer Musikgruppe aus Ampferbach.

Der stellvertretende Leiter des Amts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, (ADBV), Wolfgang Schlegel, dankte den Feldgeschworenen für ihre Arbeit. Mehr als 70 Feldgeschworene zeichnete Landrat Johann Kalb für 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre Ehrenamtstätigkeit als Siebener aus.

Unter der Leitung von Bürgermeister Roland Kauper aus Scheßlitz fanden die Neuwahlen statt. Da sowohl der Vorsitzende Josef Zenk als auch sein Stellvertreter Georg Giehl nicht mehr für das Amt zur Verfügung standen, galt es, diese Positionen neu zu besetzen. Einstimmig gewählt wurde zum neuen Vorsitzenden Thomas Betz, Bürgermeister aus Wattendorf und selbst Feldgeschworener. Sein Stellvertreter wurde Bernd Dremel aus Zeckendorf.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Thomas Firnstein aus Scheßlitz, der die Kasse führt, sowie Schriftführer Adalbert Zink aus Aschbach (Stadt Schlüsselfeld).