Ein Solidaritätskonzert für die Ukraine organisierten der Helferkreis „ Adelsdorf hilft“ und der Musik- und Gesangverein Adelsdorf in der St.-Stephanuskirche. Rund 120 Besucher erlebten dort die eindrucksvollen Darbietungen. Svetlana Tur, die in Adelsdorf mit ihrer Familie lebt, trat als Solistin auf und brachte einige ukrainische Volkslieder zu Gehör. Sie wird normalerweise von ihrem Vater auf dem Akkordeon begleitet, doch der ist noch in der Ukraine.

Und so war es ein besonderes Erlebnis, diese mit viel Herzblut und Freude vorgetragenen Lieder zu genießen. Dazwischen präsentierte der – durch Corona leider stark reduzierte – Chor aus Adelsdorf einige seiner Lieblingslieder. red