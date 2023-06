Nach mehr als 46 Jahren als Kinderpflegerin ist Gunda Freudenberger in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Im September 1977 begann sie ihre Tätigkeit im Kindergarten Niederndorf , der von Schwestern geleitet wurde, und im Pfarrsaal des ehemaligen Pfarrzentrum untergebracht war. Nach der Fertigstellung des Kindergartens St. Josef in der Schulstraße 19a wechselte sie dorthin, heißt es in einer Pressemitteilung der Geschäftsführung der Kindertagesstätten im katholischer Seelsorgebereich.

Die Kindergartenkinder wurden anfänglich in zwei Gruppen betreut. Im Lauf der Zeit entwickelte sich die Nachfrage für Nachmittagsbetreuung von Schulkindern . Sie wurden in die Kindergartengruppen integriert. Die vorhandenen Platzkapazitäten reichten bald nicht mehr aus, so dass der Kindergarten einen Anbau bekam. Auch die Schulkindbetreuung wuchs und Gunda Freudenberger fand genau dort ihren Tätigkeitsschwerpunkt, dem sie bis zum Schluss treu blieb.

„Baumhaus“ für die Schulkinder

Die Nachfrage nach Schulkindbetreuung nahm immer mehr zu, so dass die Gruppe in das Pfarrzentrum am St.-Josef-Platz ausgelagert wurde. Zusammen mit ihrer Kollegin Birgitt Leuchtenberger managte Freudenberger den Betrieb bis zum Neubau des Kinderhaus St. Josef in der Schulstraße 19a im Jahr 2013. Als das „Baumhaus“ für die Schulkinder im Jahr 2015 fertiggestellt worden war, zog sie mit dorthin. „Das Schönste am Pfarrhaus war der Garten mit seiner unendlichen Größe für 25 Kinder und dem tollen Baumbestand“, sagte Freudenberger während einer kleinen Feierstunde mit den Kollegen, der Kita-Geschäftsführerin Gaby Klaus und Pfarrer Michael Pflaum.

Gunda Freudenberger war laut Pressemitteilung für viele Kinder der Fels in der Brandung, wenn sie nach dem Unterricht in die Schulkindbetreuung kamen. Ihre ruhige und besonnene Art macht sie zu einem besonderen Menschen. Die Kinder konnten mit ihr lachen und Spaß haben, konnten sich vertrauensvoll bei kleinen und größeren Problemen an sie wenden und bei ihr Trost suchen – sie hatte für alle ein offenes Ohr

Als kleines Zeichen der Anerkennung überreichte Gaby Klaus einen Blumenstrauß. Von Pfarrer Pflaum sowie von den Kollegen gab es jeweils ein Geschenk. red