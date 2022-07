Das Adelsdorfer Ehepaar Schwarz hätte gern auf lange Sicht ein wenig mehr Privatsphäre in seinem Garten. Momentan säumt eine etwa neun Meter lange Thujahecke das Grundstück am Läusbergring, gefolgt von einem ungefähr vier Meter langen Doppelstabmattenzaun. Hinter diesem steht ein Gartenhäuschen , welches demnächst entfernt werden soll. Dann könnte jeder auf die Terrasse sehen. Nun hätten Simone und Roman Schwarz gerne die Möglichkeit, dort einen Sichtschutz über eine Höhe von zwei Meter zu errichten, was aber genehmigungspflichtig ist.

Zudem sind normalerweise nur Zäune mit einer Höhe von 1,20 Metern zulässig. Grund genug, dass der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Adelsdorf einen Ortstermin anberaumte. Am liebsten wäre den Schwarz’, wenn sie die Erlaubnis für einen Sichtschutz von zwei Metern über die gesamte Länge erhielten – „optional, falls die Thuja mal den Geist aufgibt“, wie Simone Schwarz erklärt. Sie fügt hinzu, dass dies auch erst in zehn Jahren der Fall sein könnte, doch wolle sie vorbauen. In der kurzen Zeit der Ortsbesichtigung fuhren dann auch gleich sieben Fahrzeuge an dem Grundstück vorbei. „Die würden jetzt alle reinschauen“, sagt Simone Schwarz.

In der anschließenden Sitzung beschloss das Gremium, für den etwa vier Meter langen Bereich vor dem Gartenhäuschen eine Erhöhung des Sichtschutzes auf zwei Meter zu genehmigen. Für die neun Meter entlang der Thuja müssten die Schwarz’ einen erneuten Anlauf in Kauf nehmen, wenn die Hecke das Zeitliche segnet.