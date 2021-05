Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat in einem Antrag an Landrat Alexander Tritthart gefordert, Radwege beidseitig mit weißen Markierungen zu versehen. Ziel sei es, so die Fraktionssprecher Lydia Göbel und Wolfgang Hirschmann , die Sicherheit der Radwege in der Baulast des Landkreises zu optimieren.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit, so Lydia Göbel und Wolfgang Hirschmann , sei dies eine „wirksame und zugleich nicht aufwendige Maßnahme“ zur Verkehrssicherheit . Gerade bei parallel zur Autobahn oder zu Kreisstraßen verlaufenden Radwegen seien weiße Begrenzungsmittel ein gutes Mittel, die Wahrnehmung der Wegeführung deutlich zu verbessern.

Die Gefahren für den Radverkehr durch die Blendwirkung von Autoscheinwerfern könne so deutlich reduziert werden.

Eine erste Umsetzung schlägt die grüne Fraktion für den Pendlerradweg entlang der Kreisstraße von Eckental nach Uttenreuth-Weiher vor. Bei neuen Radwegen , die mindestens zweieinhalb Meter breit sind, sollen Randmarkierungen zur Regel werden. red