Seit dem 24. Februar wurden der Polizei 13 Sachbeschädigungen an Gebäuden gemeldet. Dadurch entstand bereits ein geschätzter Schaden von mindestens 15 000 Euro. Die oder der Unbekannte sprüht sinnentleerte Wörter an Wände, teilweise mit Hilfe einer Schablone und auch sogenannte Zahlencodes.

Diese Zahlencodes ersetzen bestimmte Aussagen und involvierte Personen wissen dann was der Sachbeschädigter meint. Der oder die Sachbeschädiger bezeichnen sich unter anderem als "Spätschicht-Gang". Bei diesen Farbschmierereien handelt es sich nicht um künstlerische Graffiti, sondern einfach nur um die Beschädigungen fremden Eigentums. Der oder die Täter und Täterinnen dürften aus der Jugendszene stammen.

Die Beschädigungen fanden meist an Freitagen und Samstagen beziehungsweise an den Wochenenden statt. Als Tatzeiten kommt der späte Nachmittag bis in die Nachtstunden in Frage. Die bisherigen Tatorte befinden sich in Münchaurach im Bereich der Skateranlage an der Schulstraße und in Herzogenaurach im Burgstaller Weg an den Schulen, an Einrichtungen der Herzo-Werke Wiesengrund, Am Weihersbach, Nutzungstraße und Am Rahmberg.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Herzogenaurach rechnet mit weiteren schädlichen Aktionen und bittet deshalb um besondere Aufmerksamkeit der Anwohner und Fußgänger. Auffälliges Verhalten einzelner Personen oder Gruppen, zum Beispiel das Betreten von Schulhöfen oder der ungewöhnliche Aufenthalt von Personen in Straßen sollte sofort

der Polizei Herzogenaurach gemeldet werden.

Die Polizei Herzogenaurach forciert ihren Außendienst und wird vermehrt mit Zivilstreifen unterwegs sein. Dabei wird sie auch von einer zivilen Einsatzgruppe aus Erlangen unterstützt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/ 7809-0 melden. pol