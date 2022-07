Der Bayerische Landessportverband (BLSV) lädt am Freitag, 22. Juli, ab 14 Uhr zum zweiten Senioren-Aktiv-Tag auf dem Sportgelände der SpVgg Erlangen an der Kurt-Schumacher-Straße ein.

„Wer rastet, der rostet“, heißt es landläufig. Dieses alte Sprichwort aus dem frühen 19. Jahrhundert ist selbsterklärend eine Aufforderung zur körperlichen Aktivität, da mangelnde körperliche Bewegung sich negativ auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Menschen auswirkt. „Die Muskelkraft und die Knochendichte verringern sich. Gelenksveränderungen treten auf. Sehnen und Bänder verlieren an Elastizität, besonders wenn sie nicht regelmäßig beansprucht und gedehnt werden“, sagt der BLSV-Kreisvorsitzende Walter Fellermeier.

Auch wird das Gleichgewichtsorgan altersbedingten Veränderungen unterworfen. Diese Veränderungen im Zuge des Alterns können zwar nicht gestoppt, aber das Fortschreiten merklich hinausgezögert werden.

Unter dem Motto „Informieren, schauen und mitmachen“ lädt der BLSV unter der Schirmherrschaft von Landrat Alexander Tritthart und Oberbürgermeister Florian Janik die Seniorinnen und Senioren auf das Sportgelände ein. „Mit Spiel, Spaß und Bewegung den Körper und Geist in Schwung bringen und so ein hohes Maß an Lebensqualität und Freude erreichen“, schreibt Walter Fellermeier in seiner Einladung.

Parallel dazu findet die Senioren-Olympiade statt. Die Disziplinen: Kegeln, Basketball, Blasrohrschießen, Dart und Golf. Dabei können an den fünf unterschiedlichen und von jedermann machbaren Spielstationen Punkte gesammelt und Preise gewonnen werden. Der erste Platz wird mit 250 Euro belohnt, gefolgt vom Platz 2 mit 150 Euro und Platz 3 mit 100 Euro. Dazu werden weitere sportbezogene Preis verlost.

Während der Veranstaltung sorgt die SpVgg Erlangen für das leibliche Wohl. Auf dem Sportgelände können Kreistanz auf der Fläche, Bewegungsübungen mit dem Redondoball, Tanz im Sitzen, Fitnesstraining mit und ohne Geräte sowie Gedächtnistraining probiert werden.

„Wir wünschen uns, dass möglichst viele Seniorinnen und Senioren die Angebote mitmachen und die eine oder andere Anregung für die Zukunft mitnehmen“, sagt Fellermeier. Weitere Informationen gibt es unter blsv.de/termine. sae