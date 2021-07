Bereits seit 2019 diskutiert Röttenbach über Planungen für die in Gemeindebesitz befindliche Brachfläche an der Bauhausstraße. Von Beginn an wurde dabei die Entwicklung eines seniorengerechten Wohnprojektes ins Auge gefasst. Im März dieses Jahres legte die Joseph-Stiftung, ein kirchliches Wohnungsunternehmen aus Bamberg, eine erste konkrete städtebauliche Planung vor. Im Gemeinderat am Donnerstagabend stellte Bürgermeister Ludwig Wahl (FW) nun den aktuellen Sachstand dar, nachdem die Verwaltung ein Eckpunktepapier zum Projekt erarbeitet hatte und weitere Gespräche mit der Joseph-Stiftung stattgefunden hatten.

Grundsätzlich soll das Projekt bedarfsgerechte und dauerhaft gesicherte Mietwohnungen mit einem Betreuungsangebot für Röttenbacher ab dem durchschnittlichen Rentenalter (64 Jahre +) und Menschen mit Behinderung bieten. An diese Personengruppen sei das Angebot vorrangig gerichtet. Aber auch Mehrgenerationenwohnen möchte die Gemeinde nicht ausschließen und Familien mit Kindern einbeziehen, falls Wohnungen frei bleiben. Zudem soll es neben Wohnungen zu ortsüblichen Mietpreisen auch einkommensorientiert geförderten Wohnraum (EOF) geben.

Parkplatzsituation problematisch

Was die bauliche Umsetzung betrifft, ist ein einziger Gebäudekomplex mit Grünflächen und Außenbalkonen geplant, der sich in das bestehende Wohnumfeld einfügen soll. Als etwas problematisch stellt sich die Parkplatzsituation dar. Die Gemeinde sieht die geplanten Stellplätze entlang der Bauhausstraße als kritisch an, da hier auch die Notausfahrt der Feuerwehr gewährleistet sein muss. Favorisiert wird eine Lösung mit Stellplätzen am östlichen Ende, wobei die Zufahrt zu den südlich gelegenen Grundstücken über diesen Parkplatz möglich wäre.

Im Zusammenhang mit den Planungen stellte Wahl auch die Ergebnisse einer Befragung unter den Senioren in Röttenbach vor. Die CDU-Fraktion hatte eine Umfrage zum Bedarf angeregt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Großteil der Befragten schon seit mehr als 30 Jahren in der eigenen Immobilie im Ort wohnt. Obwohl die Mehrzahl der Befragten angab, dass ihre Wohnsituation seniorengerecht sei, könnten sich etwa 60 Prozent einen Umzug in eine seniorengerechte Mietwohnung mit optionalem Betreuungsangebot vorstellen. Als Gründe wurden mit deutlicher Mehrheit Pflegebedürftigkeit und Einschränkungen bei der Haushaltsführung angegeben.

Ludwig Wahl hob hervor, dass daraus ein Bedarf abgeleitet werden könne und die allgemeine Annahme, dass man bis zuletzt in seinem Wohnumfeld verbleiben möchte, wohl nicht ganz zutreffe. Er wünscht sich nun eine finale Beschlussvorlage, um bei der nächsten Gemeinderatssitzung darüber diskutieren zu können.

Bis zu 586 000 Euro Fördermittel

Außerdem hatte Wahl auch noch eine gute Nachricht zum geplanten Sportpark am hinteren Lohmühlweg: Die Gemeinde habe es in das Sonderförderungsprogramm „Sportstätten 2021“ geschafft und könne mit einer finanziellen Unterstützung bis zu 586 000 Euro rechnen.

Des Weiteren informierte der Bürgermeister darüber, dass die Aufträge zur Sanierung des Denkenweihers, des Oberen Hirtenweihers und des Oberen Gemeindeweihers im nordöstlichen Gemeindegebiet vergeben worden seien. Insgesamt sei hier mit Kosten zwischen 70 000 und 75 000 Euro zu rechnen.