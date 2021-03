Zu einer kleinen Ehrung war Bürgermeister Klaus Faatz beim Autohaus Franz Lutz zu Besuch. Geehrt wurde Jaron Constien, der seine Ausbildung zum Automobilkaufmann im September 2017 startete. Durch Fleiß und Engagement sowohl in der Schule als auch im Betrieb hat er seinen Abschluss im September 2020 seht gut gemeistert. Der Notenschnitt in der Berufsschule lag bei 1,6. Die Handwerkskammer zeichnete ihn im Rahmen des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks mit dem ersten Platz aus. Von der Gemeinde Mühlhausen gab es eine Flasche Sekt und einen Gutschein, von der Handwerkskammer erhielt er einen Bildungsgutschein. Die Geschäftsführer des Autohauses , Rüdiger und Markus Lutz, haben den ehemaligen Auszubildenden in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen. red