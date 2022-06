Mit Leidenschaft und Fachwissen kümmern sich insgesamt 70 Gebietsbetreuerinnen und -betreuer um die schönsten und schützenswertesten Naturjuwelen in Bayern. In diesem Jahr haben sie allen Grund zum Feiern, denn ihr Projekt wird 20 Jahre alt. Um diesen besonderen Anlass gebührend zu würdigen, finden in allen bayerischen Regierungsbezirken den Sommer über Jubiläumsfeiern statt.

Der Landschaftspflegeverband Mittelfranken lud als Träger der beiden Projekte „Sandschutzgebiete bei Erlangen“ und „Taubertal“ alle mittelfränkischen Gebietsbetreuer und zahlreiche Wegbegleiter und Gäste ins Naturschutzgebiet Tennenloher Forst im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein. Anlässlich der Jubiläumsfeier wurde von Staatsminister Joachim Herrmann und Ulrike Lorenz vom Bayerischen Naturschutzfonds auch die neue Beschilderung der Rundwege um das Gehege der Wildpferde eingeweiht.

Lebensraum seltener Tiere

Bezirksrätin Gisela Niclas sagte als Vorständin des Landschaftspflegeverbands in ihrer Begrüßung: „Wir gehören zu den Ersten in ganz Bayern, die 2002 mit der Gebietsbetreuung losgelegt haben. ,Pferde statt Panzer’ bringen zwei Jahrzehnte nachhaltiger Konversionsarbeit auf einen knappen Nenner. Mit behutsamer Gebietsbetreuung schützen wir den Lebensraum vieler seltener Tiere und Pflanzen. Mit unseren umweltpädagogischen Aktivitäten begeistern wir Jung und Alt für die Artenvielfalt in der Fränkischen Wüste. Darauf sind wir stolz.“

Susanne Belting, Fachliche Leitung der DBU Naturerbe GmbH, betonte, wie wichtig eine konstruktive Zusammenarbeit ist. Naturschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe. Es bedürfe vieler Akteurinnen und Akteure, um Erfolgsgeschichten wie hier zu schreiben und Maßnahmen auf die Flächen zu bekommen, die selten gewordene Lebensräume erhalten und optimieren. Auch der stellvertretende Landrat Manfred Bachmayer unterstrich: „Ein wichtiges Fundament zur Erreichung der Zielvorgaben ist die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten auf der Fläche.“

Innenminister Joachim Herrmann erläuterte, dass im Tennenloher Forst mit dem Abzug der US-Army und der Auflösung ihres Schießgeländes ein ökologisch hochwertiges Gebiet wieder frei zugänglich wurde. „So erfreulich diese Entwicklung war, so gefährlich war es, diese außergewöhnlichen Flächen sich selbst zu überlassen. Mit dem Engagement des Landschaftspflegeverbands und der Ansiedlung der Wildpferde konnte ein optimaler Schutz dieser Flächen erreicht werden, der sich im Interesse unserer Umwelt hervorragend bewährt hat“. Ohne die Gebietsbetreuung, so Herrmann, gäbe es das landesweit herausragende, vorbildliche Beweidungsprojekt mit den Wildpferden nicht.

60 ökologisch sensible Gebiete

Die Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds kofinanziert die Gebietsbetreuung zu 85 Prozent. Vorständin Ulrike Lorenz zeigte sich erfreut, dass die Gebietsbetreuung Bayern eine Erfolgsgeschichte der Fördertätigkeit des Bayerischen Naturschutzfonds geworden sei. „Zwischenzeitlich werden bayernweit 60 ökologisch sensible Gebiete betreut. In der aktuellen Förderperiode (2021 bis 2024) stellt der Bayerische Naturschutzfonds für die Gebietsbetreuung Bayern fast neun Millionen Euro zur Verfügung“, so Lorenz. Regierungspräsident Thomas Bauer ergänzte: „Die Gebietsbetreuer vermitteln Umweltwissen, werben für den Naturschutz oder erläutern, warum manches in ökologisch sensiblen Gebieten verboten ist. Sie stärken damit wesentlich das Verständnis für unsere Lebensräume, sie haben sich in den letzten 20 Jahren für den Umwelt- und Naturschutz unentbehrlich gemacht.“

Fünf Projekte

Till Scholl vom Landschaftspflegeverband hob als Sprecher der mittelfränkischen Gebietsbetreuer die Vielfalt der Projekte und Tätigkeiten hervor. Insgesamt kümmern sich in Mittelfranken acht Gebietsbetreuer in fünf Projekten um die Naturschätze der Region. Im „Taubertal in Mittelfranken mit Seitentälern“ liegt der Fokus darüber hinaus auf der Pflege der ökologisch wertvollen Hangflächen. Im Projekt „Altmühlfranken“ engagieren sich die Gebietsbetreuer besonders im Wiesenbrüterschutz. Beim „Naturverträglichen Steinabbau im südlichen Frankenjura“ liegt der Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit mit Behörden und Steinbruchbetreibern bezüglich der Umsetzung von zielgerichteten Schutzmaßnahmen und in den „Hutangern in der Hersbrucker Alb“ steht die Beweidung mit Rindern im Mittelpunkt.

Die „Sandschutzgebiete bei Erlangen“ umfassen neben dem Naturschutzgebiet

Tennenloher Forst im Landkreis Erlangen-Höchstadt auch das Naturschutzgebiet Exerzierplatz und die beiden geschützten Landschaftsbestandteile Holzweg und Riviera. Die dort Engagierten kümmern sich nicht nur um das Beweidungsprojekt mit den Wildpferden im Tennenloher Forst, sondern in allen vier Gebieten auch um die Umweltbildung für Jung und Alt sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

In den letzten 20 Jahren wurden 140 Projekttage mit 8000 Schülern realisiert. Bei 400 Führungen erlebten 10.000 Menschen die versteckten Schönheiten der „Fränkischen Wüste“. red