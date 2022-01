„ Segen to go“ gab es am Dreikönigstag vor allen drei Kirchen im Ort. Die Sternsinger waren vor Maria Königin , St. Wendelin und vor der Heilandskirche zu finden. Und dieses Angebot wurde in Hemhofen und Zecken sehr gut angenommen.

Von Anfang an flüssig und fehlerfrei sprachen Max (10 Jahre), Justus und Paul (8) den Vers vor der Kirche Maria Königin . Der Zuspruch durch die Bevölkerung war so gut, dass sie von dem angepeilten Viertelstundentakt des Vers-Aufsagens abwichen und quasi alle fünf Minuten den Segensspruch lieferten.

Am Ende des Tages waren auf diese Weise gut 3000 Euro an den drei Standorten zusammengekommen. Außerdem sind noch die Überweisungen hinzuzurechnen. Das Organisationsteam zeigte sich sehr dankbar, dass „so viele zu uns gefunden haben“ und die verschiedenen „Königs-Teams“ sich vor- und nachmittags abwechselten. Es kann weiterhin gespendet werden. Segensaufkleber liegen in der Kirche Maria Königin in Hemhofen aus. red