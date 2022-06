Die deutsch-polnische Freilichtmalerei des Freundeskreises Erlangen-Höchstadt/Tarnowskie Góry findet im Jubiläumsjahr des Landkreises unter dem Motto „50 Jahre Landkreis Erlangen-Höchstadt aus künstlerischer Sicht“ statt. Unter der künstlerischen Leitung von Freundeskreisvorstandsmitglied Gabriele Jost malen sechs Künstler aus Polen zusammen mit Künstlern aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt die schönsten Punkte des Landkreises.

Freundeskreisvorsitzender Manfred Bachmayer begrüßte die deutsch-polnische Künstlergruppe am Samstag an der Brückenstraße in Höchstadt a.d. Aisch. Gemalt wird in Adelsdorf, Eckental, Herzogenaurach, Möhrendorf sowie im Aischgrund. Die beiden Vorsitzenden des Freundeskreises , Manfred Bachmayer und Martin Oberle, freuen sich auf die Ergebnisse der deutsch-polnischen Malerei. Tatkräftig unterstützt wird das Projekt vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt.

Ein Happening mit den Kunstwerken der Malwoche findet am Samstag, 25. Juni, ab 10 Uhr auf dem Marktplatz in Adelsdorf statt. red