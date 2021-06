Aus noch unbekannten Gründen ist am Samstagnachmittag auf der B 470 in Fahrtrichtung Forchheim ein 21-Jähriger mit seinem Auto auf Höhe Adelsdorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto fuhr an die Böschung einer Brücke und hob dadurch ab, teilt die Polizei mit. Nach einem Flug von mindestens 30 Metern prallte es im angrenzenden Feld auf, überschlug sich dort mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-jährige Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch mehrere Ersthelfer betreut. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Erlanger Klinik gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Foto: Feuerwehr Adelsdorf