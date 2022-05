Die „Köhlerfreunde Ebermannsdorf“ sind gern gesehene Gäste im Freilandmuseum in Bad Windsheim , denn sie zeigen alle zwei Jahre, wie ein Kohlenmeiler aufgeschichtet und entzündet wird. In der Woche ab Mittwoch, 22. Juni, führen rund 20 gestandene Köhlerinnen und Köhler das alte Handwerk der „schwarzen Kunst“ vor. An den ersten drei Tagen wird der Kohlemeiler mit Buchenholz aufgeschichtet und nach der traditionellen Segnung am Samstag, 25. Juni, entzündet. Nach der einwöchigen „trockenen Destillation“ – so wird die Verkohlung genannt – folgt der spannendste Moment, denn am Samstag, 2. Juli, wird der Kohlenmeiler aufgebrochen. Nach dem vollständigen Austrocknen wird die Kohle in Säcke abgefüllt und kann an der Museumskasse als hochwertige Grillkohle erworben werden. Foto: Freilandmuseum