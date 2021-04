In der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde das Verfahren bei inzidenzabhängigen Regelungen geändert. Danach wurde die Regelung für den Unterricht an Schulen (und die Kinderbetreuung in Kitas) den allgemeinen inzidenzabhängigen Regelungen, die beispielsweise auch für den Handel gelten, angepasst.

Das bedeutet Folgendes: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer Stadt drei Tage in Folge über 100 pro 100 000 Einwohner, gelten ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Diese werden erst dann wieder gelockert, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Grenzwert liegt. Es erfolgt jeweils eine Bekanntmachung durch die Stadt Erlangen .

Gilt auch für den Landkreis

Die jeden Freitag veröffentlichten Vorgaben entfallen daher ab sofort.

Diese Regelung gilt auch für den Landkreis Erlangen-Höchstadt, wie das Landratsamt auf Nachfrage bestätigte. red