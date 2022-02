Die Regierung von Mittelfranken hat die vorläufige Untersagung des Schulbetriebes in der Erlanger Königsmühle bestätigt und die Ausübung einer Lehrtätigkeit in dieser Einrichtung nunmehr dauerhaft untersagt. Das teilte die Behörde jetzt mit.

Zahlreiche Erkenntnisse

Bei der Durchsuchung der Königsmühle sowie eines Privatanwesens in Erlangen am 20. Januar 2022 durch Mitarbeiter der Stadt Erlangen und der Polizei wurden den Angaben zufolge zahlreiche Erkenntnisse gewonnen, die darauf schließen lassen, dass die in der Königsmühle angetroffenen 14 schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in einem nicht genehmigten Un-terrichtsbetrieb beschult wurden. Die Errichtung und der Betrieb einer privaten Ersatzschule sei nur nach Erteilung einer staatlichen Genehmigung zulässig, so die Regierung . Mit der gesetzlichen Anforderung solle sichergestellt werden, dass nur solche privaten Ersatzschulen als alternatives Angebot zu den öffentlichen Schulen ihren Betrieb aufnehmen dürfen, die in ihren Einrichtungen und Lehrzielen sowie in der fachlichen Ausbildung der Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. red