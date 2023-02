Im Schützenheim am Sportpark fand die Hauptversammlung der Schützengilde 1608 Höchstadt statt. Vorsitzender Holger Weirowski bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Treue zum Verein. Es sei nicht selbstverständlich, dass die Schützengilde praktisch keine Austritte verzeichnen musste.

Außerdem bedankte er sich bei allen Unterstützern und Mitgliedern, die Arbeitsstunden leisteten. Der Vorsitzende umriss die letzen beiden Jahre, in denen keine Versammlung stattfinden konnte. In Planung sind für dieses Jahr folgende Schießen: Osterschießen, Königschießen, Bürgerschießen, Nussschießen mit Weihnachtsfeier und ein Silvesterschießen. Schriftführerin Steffi Gumbrecht gab das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wieder.

Im Bericht des Sportleiters für Luftdruckwaffen ging Peter Kretschmann kurz auf die Erfolge ein. Gaumeisterschaften gab es 2021 nicht. Bei den Rundenwettkämpfen erreichten alle Höchstadter Teams vordere Plätze in ihren Ligen. Nach Aufzählung der Vereinsmeister und der aktuellen Platzierungen der Mannschaften übergab er das Wort an den Sportleiter Kurzwaffe, Robert Fehm.

Dieser gab kurz einen Überblick über das Geschehen am 25-Meter-Stand. Fazit: Es geht wieder aufwärts, es wird wieder mehr geschossen. Die Aufsichtentruppe wurde wieder erweitert. Seit längerem gibt es wieder eine Sportpistolenmannschaft. Diese sowie auch die beiden Großkalibermannschaften sind aktuell Tabellenführer.

Werner Hofmann übernahm den Bericht Langwaffe. Er bedankte sich auch im Namen von Sportleiter Manfred Kratz bei den zahlreichen Helfern, die es ermöglichten, den 100-Meter-Stand ohne großen Ausfall auf dem Laufenden zu halten. Es wurden Regenwasserbleche montiert.

Er appellierte an alle Schützen, die OSB-Platten am 100-Meter-Stand nicht als Zielscheibe zu verwenden. Diese dienten für Arbeiten am Stand. Herbert Sucker umriss im Bogenbericht die letzten beiden von Corona gebeutelten Jahre. Erfolge feierte die Bogensparte bei Gau-, Bezirks- und Bayerischer Meisterschaft. Bogenschützen nahmen an Fortbildungslehrgängen und Schulungen teil.

Günter Swarat las den Bericht der Blasrohrabteilung vor. Da hier mit dem Blasrohr in einem hygienisch problematischen Bereich geschossen wird, wurde das Training in den Schützenhäusern komplett abgesagt. Erst Ende des Jahres 2022 wurden im Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) die Strukturen neu aufgebaut. Der Deutsche Schützenbund integriert die Blasrohrschützen jetzt in seine Meisterschaften als eigene Sparte.

Die 2019 neu gegründete Auflage-Abteilung konnte schon einige Erfolge aufweisen. Ab März 2022 konnte weitergeschossen werden, und man erlangte am Ende einen ersten Platz und somit den Aufstieg. Jürgen Dietsch sicherte sich den Titel des Gauseniorenkönigs.

Kassier Josef Dürrbeck berichtete über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Mit einem leichten Plus konnte der Verein das Geschäftsjahr 2022 abschließen. Die Revisoren Ute Dresel und Tanja Hilpert beantragten die Entlastung des Kassiers. Dem folgte die Versammlung einstimmig.

Zweiter Bürgermeister Günter Schulz bedankte sich beim Vorstand für die geleistete Arbeit und beantragte dessen Entlastung. Einstimmig wurde dem stattgegeben.

Zweiter Vorsitzender Stefan Schwarzmann nahm die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vor. Für 25 Jahre wurden Siegfried Kainer, Bernhard Dreßel, Isa Ranger, Günther Ochs, Herbert Sucker, Josef Heinzmann, Herbert Übler, Jürgen Peßler, Gerd Weigt, Siegfried Götz, Dirk Albrecht, Martin Scharf, Dominik Dürrbeck, Werner Fischer , Jürgen Zimmerer, Thomas Swarat, Ralf Peter Wurm , Claudia Wurm, Georg Knorr , Heinrich Dürrbeck und Andreas Sicker geehrt, für 40 Jahre Babette Wolfhagen, Rainer Dreßel und Friedrich Hertrich und für 50 Jahre Richard Fumy, Theodor Kästner, Reinhold Gebhart und Günter Swarat. Für 60 Jahre erhielt Konrad Scheubel die Ehrung.

Vorsitzender Holger Weirowski machte den Vorschlag, den langjährigen Schützenmeister Albert Dresel zum Ehrenschützenmeister zu ernennen. Die Versammlung stimmte geschlossen dafür.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Holger Weirowski bleibt im Amt. Als Zweiter Vorsitzender wurde Richard Emrich gewählt. Zum neuen Schützenmeister wurde Markus Winkler gewählt. Neue Kassierin wurde Tanja Hilpert. Schriftführerin bleibt Steffi Gumbrecht.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Beitragsanpassung. Seit über 20 Jahren passierte das nicht mehr und war demnach überfällig. Die Versammlung folgte dem Antrag einstimmig.

