Die Biathleten des Deutschen Skiverbandes haben eine einwöchige Lehrgangsmaßnahme bei der Firma Adidas in Herzogenaurach durchgeführt. Als Unterkunft wurde, wie von anderen Sportlern auch, die Anlage „Homeground“ genutzt. Da zur Lehrgangsmaßnahme und Vorbereitung auf die nächste Saison neben einem Konditionstraining auch Schießeinheiten wichtig sind, wurde vom Cheftrainer der Damen Kristian Mehringer angefragt, ob die Biathlon-Nationalmannschaften die Schießanlage der Schützengilde 1399 Herzogenaurach für Schießeinheiten nutzen können. Dem hat der Vorstand des Vereins natürlich zugestimmt.

„Wir haben unter den Mitgliedern und in der Vorstandschaft begeisterte Biathlon-Fans, die jede Fernsehübertragung dieser Sportart verfolgen und sich über die erreichten Spitzenplätze und WM-Titel freuen“, berichtet der 3. Schützenmeister des Vereins, Willy Nothdurft. Da für einen Sieg auch sehr gute Schießergebnisse erforderlich sind, sei es für den Vereinsvorstand klar gewesen, die Anlage gerne zur Verfügung zu stellen, „damit die Biathleten möglichst optimale Trainingsbedingungen haben“. Dabei sei es von Vorteil gewesen, dass die Schießanlage in unmittelbarer Nähe der Unterkunft liegt.

Vor Beginn der Maßnahme wurden im Umfeld geteerte Fahrradwege besichtigt, die die Sportler zum Konditionstraining mit den Skirollern wie auch zum Laufen benutzen konnten. Zum täglichen Fitnesstraining der Sportler gehört zum Beispiel Laufen, Radfahren, Skirollern, Krafttraining und, wenn immer jahreszeitbedingt möglich, auch Skifahren. Zusätzlich ist ein Schießtraining mit dem Kleinkalibergewehr auf 50-Meter-Ständen nötig.

Es werden zum Beispiel schnelle Schussfolgen liegend und stehend geübt, schnelles Abnehmen und Aufsetzen des Gewehrs und möglichst schnelles Nachladen, wenn Ersatzpatronen zum Einsatz kommen müssen. „Diese Details waren natürlich auch für uns Sportschützen interessant“, berichtet Nothdurft, „denn auch wir müssen uns körperlich fit halten und wir suchen immer nach Möglichkeiten, wie wir unsere Schießleistungen steigern können“. Dabei sei es auch interessant gewesen zu sehen, welche Waffen von welchen Herstellern die Biathleten benutzten und welche Munitionsfabrikate zum Einsatz kamen. „Ebenso haben wir uns informiert, welchen Prüfungen die verwendete Munition unterzogen wird“, sagt der Schützenmeister. Erfahren habe man auch, dass die Biathleten im Jahr für ihren Sport 180 bis 200 Tage unterwegs seien.

In Deutschland gibt es für die Sportler Stützpunktzentren in Notschrei bei Freiburg im Schwarzwald, in Ruhpolding, Garmisch und Oberhof. Höhentrainings werden auch immer wieder in Österreich, Südtirol/Italien und Frankreich durchgeführt.

Die Sportlerinnen der Damenmannschaft waren: Juliane Frühwirt, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Franziska Preuß , Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel mit Cheftrainer Kristian Mehringer sowie Disziplintrainer Sverre Olsbu Roiseland. Die Sportler der Herrenmannschaft waren: Benedikt Doll , Philipp Horn, Johannes Kühn , Simon Kaiser, Philipp Nawrath, Roman Rees und David Zobel mit Cheftrainer Uros Velepec sowie Disziplintrainer Jens Filbrich .

In der Trainingswoche war es möglich, Fotos von den Sportlern zu machen und Autogrammkarten zu bekommen. Am Ende der Trainingswoche, nach ihrer letzten Trainingsmaßnahme, haben die Herren gerne die Möglichkeit genutzt und auch mal mit den Kurz- und Langwaffen der betreuenden Vereinsvorstände Robert Vollath, Gerhard Werner und Willy Nothdurft zu schießen.

Die Biathlonfans der Schützengilde Herzogenaurach werden die Wettkämpfe der Biathleten auch in der kommenden Saison begeistert ansehen. Nothdurft: „Wir freuen uns und drücken die Daumen, das möglichst viele Erfolge erzielt und Titel gewonnen werden.“ red