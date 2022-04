Die Schülermitverwaltung der privaten Grund- und Mittelschule am Liebfrauenhaus setzt sich für die Menschen in der Ukraine ein. In Absprache mit den Lehrern und der Schulleitung wurde beschlossen, eine Patenschaft für eine Familie und eine Schule in der Ukraine einzugehen und diese mit dem Erlös von selbstgebastelten Kleinigkeiten und gesammelten Spenden zu unterstützen.

Alle Schüler bastelten, nähten und gestalteten in liebevoller Kleinarbeit kleine Kunstwerke, entwarfen Plakate, kochten und färbten Eier und malten Osterkarten, um sie am Herzogenauracher Wochenmarkt gegen Spenden zu verschenken. Die erste Marktrunde erzielte so eine große Nachfrage, dass die Schüler ihre Aktion an diesem Samstag, 9. April, von 8 bis 12.30 Uhr wiederholen werden.

Parallel zum Bazar wurden von einigen Klassen in der Schule Muffins, Kuchen und Kekse gebacken und in der Pausenzeit von den Schülern verkauft. Diese Einnahmen werden ebenso in den Spendentopf einfließen.

Alle Schüler des Liebfrauenhauses freuen sich auf die Patenschaft, die vom Rotary-Club vermittelt wird, und wollen so längerfristig Kinder in der Ukraine unterstützen. red