Die Abschlussprüfungen an der Ritter-von-Spix-Mittelschule Höchstadt haben begonnen und trotz des doch recht kühlen Wetters schwitzten 77 Schüler des M-Zweiges in der Aischtalhalle bei der letzten schriftlichen Prüfung (Bild). Alle Schüler werden am 29. Juli entlassen und für viele Absolventen beginnt gleich am 1. August der Ernst des Lebens. „Sie haben fast keine Ruhepause“, so Konrektorin Diana Scheidt bedauernd. Rektor Michael Ulbrich: „Wir wissen schon genau von jedem Schüler , welchen weiteren schulischen oder beruflichen Weg er einschlagen wird. In den letzten Jahre hat sich dieser Weg verändert, auch in Richtung eines weitereren schulischen Werdegangs. Von all unseren 142 Absolventen gehen 55 Prozent direkt in eine Ausbildung, gut fünf Prozent besuchen die Berufsschule , knapp zehn Prozent die FOS und einige gehen in die Vorbereitungsklasse Gymnasium. Von den Qualileuten wechseln fast 25 Prozent in die V-Klassen.“ Für ihn etwas überraschend sei die Ausbildungssituation gut. „Viele Betriebe kommen auf uns zu und suchen Auszubildende .“ Foto: Johanna Blum