Nach zwei Jahren Corona-Pause hat endlich wieder ein Schülerfasching an der Ritter-von-Spix-Schule stattgefunden. Die Schülerinnen und Schüler , die sich allesamt verkleidet hatten, erwartete ein buntes Programm.

Professionell organisiert wurden schon der Einlass und die Jackenabgabe von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klassen. Rektor Michael Ulbrich, der die gesamte Veranstaltung moderierte, hatte ein abwechslungsreiches Potpourri an närrischen Highlights zusammengestellt. DJ Tom (Lehrer Thomas Winkelmann) heizte dem Publikum mit neuen und alten Partyhits ordentlich ein. Es wurden Polonaise und der Ententanz getanzt und zwischendurch ließ man musikalische Raketen steigen.

Erlös für Erdbebenopfer

Wer sich stärken wollte, konnte das mit gekühlten Getränken und Kuchen oder Brezen tun. Der Verkauf wurde von den Schülern und Lehrern der 8. Klassen organisiert. Der Erlös kommt den Erdbebenopfern in Syrien zugute.

Auftritte dürfen natürlich auf so einer Veranstaltung auch nicht fehlen. Und so trat der Schulchor unter der Leitung von M. Ulbrich und Maria Canelos zweimal auf. Die Sänger begeisterten vor allem mit dem Lied „Über den Wolken“ von Reinhard Mey , das alle mitsingen konnten. Außerdem traten zwei Tanzgruppen auf, die für große Begeisterung sorgten. Eine der beiden Gruppen wurde ebenfalls von Canelos geleitet. Zum Abschluss wurden noch die besten Kostüme prämiert. Es gewann ein Junge, der sich als Eishockeyspieler verkleidet hatte. Passenderweise erhielt er zwei Freikarten für ein Spiel beim Höchstadter EC. Mit dem Lied „Wir fahren mit dem Bob“, bei dem alle „mitfuhren“, endete ein wirklich vergnüglicher Abend an der Ritter-von-Spix-Schule . mu