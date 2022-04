Wie können wir den Geflüchteten aus der Ukraine helfen? Diese Frage der Klasse 3 b der Anton-Wölker-Grundschule verbreitete sich schnell im Schulhaus und mündete in ein großartiges soziales Engagement. Alle 14 Klassen beteiligten sich mit Begeisterung an einer Aktion zur Unterstützung des LebensMittelPunktes Höchstadt und der Erlanger Tafel. Die Initiatorin und Klassenleiterin der 3b, Sabine Fischer, nahm vorab Kontakt zu den beiden Organisationen auf. Es wurde eine Bedarfsliste erstellt, ein Elternbrief geschrieben und los ging’s. Im Klassenverband oder mit den Eltern setzten die Schülerinnen und Schüler ihr Taschengeld ein und kauften, was dringend benötigt wurde.

In den vergangenen zehn Tagen stapelten sich in der Aula der Schule jede Menge Kartons mit Lebensmitteln, Getränken, Pflegeprodukten, Waschmitteln und vieles mehr. Es sah aus wie in einem Tante-Emma-Laden. So konnten Waren im Wert von knapp 2000 Euro noch vor dem Beginn der Osterferien an die beiden Organisationen übergeben werden. Ein großartiges Ergebnis und wertvolles Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler . Rosi Wagner