Höchstadt — Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Höchstadt haben mit der Aktion Tagwerk 5000 Euro für benachteiligte Jugendliche erarbeitet.„Dein Einsatz zeigt Wirkung“ war das Motto der , Aktion Tagwerk‘, an der sich Mitte Februar fast 130 Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe des Höchstadt er Gymnasiums beteiligten. Dafür gingen sie einen Tag zur Arbeit statt zur Schule. Die Jugendlichen suchten sich selbst Beschäftigungsmöglichkeiten in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, Land- und Forstwirtschaft, aber auch im Familien- und Freundeskreis.

Schüler spenden ihren Lohn

Mit den Arbeitgebern vereinbarten sie einen Lohn, den sie im Anschluss an „ Aktion Tagwerk“ spendeten. Dabei handelt es sich um eine bundesweite Schulkampagne, an der sich in den vergangenen 20 Jahren bereits über drei Millionen Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schulformen beteiligt haben.

Das Schulnetzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hat die Aktion am Höchstadter Gymnasium in Zusammenarbeit mit den Geografielehrkräften des Jahrgangs initiiert und begleitet.„Wir verstehen den Titel ’Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’ nicht als Auszeichnung, sondern als Auftrag. Dafür ist es wichtig, an der Schule eine Kultur des Miteinanders zu fördern, bei der man sich für andere einsetzt“, erklärt die zuständige Projektlehrerin Melanie Firsching. Die erarbeitete Summe in Höhe von rund 5000 Euro kommt benachteiligten Jugendlichen weltweit zugute.

Alle Tagwerk-Projekte sind langfristig ausgelegt und werden von dem Verein Human Help Network in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern umgesetzt. red