Langjährige Mitarbeiter der Barmherzige Brüder Behindertenhilfe GmbH am mittelfränkischen Hauptstandort wurden geehrt. Der Ordensobere in Bayern, Provinzial Frater Benedikt Hau, bedankte sich bei den Jubilaren, die stets an der Seite der Bewohner und Beschäftigten stünden.

Im Namen der Kollegen beglückwünschte Herrmann Balzer alle Mitarbeiter zu ihrem Dienstjubiläum und bezeichnete sie als „Herzensmenschen“.

Die Sprecherin der Werkstattbeschäftigten, Nicole Jurasch, sagte den Jubilaren Dank dafür, „dass ihr immer für uns da seid“.

Siegfried Dötzer, Vorsitzender der Bewohnervertretung, würdigte diese außergewöhnliche Leistung mit den Worten: „Schön, dass es Sie gibt!“

Auf zehn Jahre Mitarbeit bei den Barmherzigen Brüdern blicken Michael Asimus, Jens Breuer, Jana Derbacher, Birgit Dürrbeck, Julia Fronhöfer, Stefan Honal, Monika Klinner, Marolin May, Eva-Maria Mühlmichel, Michael Reiß, Johanna Schäfer-Hacker, Bernd Siebenhaar und Elke Stark zurück.

15 Jahre arbeiten Eva Dingfelder, Melanie Illes, Andrea Reich-Schmidt, Sigrid Strauß-Morawitzky, Frank Voitlein, Romina Völkl, Barbara Walcher und Michaela Weber mit.

Mit einer silbernen Ordensnadel für ihre 20-jährige Tätigkeit wurden Ingrid Bretterreich, Reinhold Denzler, Ulrike Drummer, Peter Ehrlinger, Erika Eibert, Hans Fischer , Helga Friede, Maria Heumann, Rita Hoffmann, Emma Kraus, Jochen Limmer, Marion Papp, Armin Ruß, Angelika Schulz, Harald Schuster, Kunigunda Wellein, Jürgen Welz, Thomas Wolf, Bernhard Wolf und Eva Zehelein ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Sabine Haag und Roland Kratz bei den Barmherzigen Brüdern Gremsdorf beschäftigt.

Martina Elgas, Patricia Gola, Roland Hofmann-Macri, Albrecht Sauer und Sabine Stelzl blicken auf 30 Jahre Mitarbeit in Gremsdorf zurück.

35 Jahre sind Günther Allinger, Mathilde Dürrbeck und Herbert Weiss bei den Barmherzigen Brüdern beschäftigt.

Ewald Schock ist 40 Jahre Teil der Dienstgemeinschaft. red