Gegen 22.30 Uhr wurde ein Mann am Samstag mit seinem Fahrzeug von der Höchstadter Polizei angehalten und kontrolliert. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten gab der 20-jährige Mann an, dass er in den letzten Tagen Marihuana konsumiert hätte. Ein Drogenschnelltest bestätigte das. Dem Mann droht nun neben einem Bußgeldbescheid ein einmonatiges Fahrverbot . Weiterhin wird die Führerscheinstelle informiert.