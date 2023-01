Bei Geschwindigkeitsverstößen zeigten fast zeitgleich zwei Verkehrsteilnehmer am Wochenende, dass sie mit den Verkehrsregeln erhebliche Probleme haben. Das berichtet die Verkehrspolizei.

In der Nacht zum Sonntag war zunächst der Fahrer eines Pkw mit Anhänger auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs, gefolgt von einem zivilen Videofahrzeug der Verkehrspolizei Erlangen. Obwohl mit seinem Gespann nur 80 km/h zulässig waren, wurde der 54-Jährige mit 114 km/h gemessen. Deshalb wurde er an der Rastanlage Aurach-Nord angehalten und auch eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Gleich noch ein Verstoß

Nach Abschluss der Kontrolle fuhr er um 1.55 Uhr weiter und auch das Polizeifahrzeug fuhr hinter ihm wieder auf die Autobahn auf. Ungeachtet dessen zog der 54-jährige im Baustellenbereich auf die linke Spur und überholte andere Fahrzeuge, obwohl dort das Überholen für Fahrzeuge mit Anhänger verboten war. Er wurde erneut angehalten und musste eine weitere Sicherheitsleistung hinterlegen.

Mit 140 statt 80 km/h

Etwa um diese Zeit war ein weiteres uniformiertes Streifenfahrzeug der Verkehrspolizei Erlangen Höhe Erlangen auf der A 73 in Richtung Bamberg mit den erlaubten 80 km/h unterwegs. Dieses wurde von einem Kleintransporter mit deutlich höherer Geschwindigkeit überholt.

Die Polizeibeamten folgten dem Transporter, am Steuer eine 52-jährige Zeitungslieferantin, und stellen eine Geschwindigkeit von 140 km/h fest. Mehrere Anhalteversuche mit dem Signal „Bitte folgen - Please follow“ wurden zunächst ignoriert. Erst bei Forchheim konnte die Fahrerin zum Anhalten bewegt werden.

Als Grund für ihr Verhalten wurde genannt, dass sie weder Deutsch noch Englisch lesen kann und auch mit den Verkehrsregeln nicht so vertraut ist. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet und auch die Führerscheinstelle wird verständigt, um mögliche Maßnahmen zu prüfen. pol