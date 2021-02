Die Familie Langer, Vater Manfred und seine Frau Elizaveta, die in Russland geboren ist, ist mit Tochter Marie-Luise im Jahr 2017 aus Fürth in ein See-side-Reiheneckhaus gezogen. "Zu diesem Haus sind wir wie die Jungfrau zum Kind gekommen", fährt er fort. "Wir waren auf einer Feier und dort erzählten Bekannte vom Projekt in Adelsdorf ." Nach dem Besuch eines Schauhauses und einer Nacht Bedenkzeit hat das Ehepaar zugegriffen.

Die Familie fühlt sich zu 99 Prozent gut in ihrem Haus. Gegen Kindergeschrei tagsüber hat Vater Langer er nichts. "Wir waren doch selber mal Kinder!" Marie-Luise (8) fühlt sich pudelwohl: "Der Spielplatz ist gleich in der Nähe und Freundinnen hab ich auch", strahlt sie. Langers haben gute Kontakte zu Seesidern, aber auch zu Einheimischen. Er kenne viele Leute, mit denen er gerne mal ein Bier trinkt. Parkprobleme habe die Familie keine. "Wer in Erlangen oder Fürth gewohnt hat, der hatte Probleme."