Für Grundstückseigentümer können Schnee und Eis viel Arbeit bedeuten. Zwar obliegt die Räum- und Streupflicht der öffentlichen Straßen und Gehwege für Schnee und Eis grundsätzlich den Gemeinden. Allerdings übertragen die Gemeinden diese Pflicht durch eine entsprechende Satzung bzw. Verordnung in der Regel auf die Haus- und Grundstückseigentümer. "In diesem Fall sind die Eigentümer verpflichtet, für ausreichend Sicherheit auf den Wegen zu sorgen. Das heißt, dass der Schnee geräumt und das Eis gestreut werden muss, sodass keine Gefahr für die Passanten besteht", erklärt Ulrike Kirchhoff, Vorstand von Haus & Grund Bayern in einer Pressemitteilung.

Grundsätzlich muss an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr morgens bis 20 Uhr am Abend für sichere Gehwege gesorgt werden. " Vermieter können diese Räum- und Streupflicht auch auf ihre Mieter übertragen. Hierbei ist zu beachten, dass eine eindeutige Regelung im Mietvertrag getroffen wird - dies insbesondere bei mehreren Mietparteien. Allein ein Verweis auf die Hausordnung genügt nicht", so Kirchhoff.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass auch eine wirksame Übertragung der Räum- und Streupflicht auf den Mieter den Eigentümer nicht von seiner Kontroll- und Überwachungspflicht befreit. Er muss regelmäßig überprüfen, ob der Mieter seine Verpflichtung erfüllt hat. "Übertragt der Vermieter die Räum- und Streupflicht nicht auf die Mieter , so kann er zumindest die Kosten für die Schnee- und Eisbeseitigung auf den Mieter umlegen, wenn dies mietvertraglich vereinbart ist", erklärt der Vorstand.