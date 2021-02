Bernhard Panzer

Die einen juchzen, die anderen brummen - Schneefall hat immer seine zwei Seiten. Und so waren die Reaktionen freilich unterschiedlich, als die Menschen am Montagmorgen in die Woche starteten. Die Autofahrer taten das mit einer besonderen Vorsicht, hatte es am Sonntag doch noch geregnet und unter der Schneedecke ab den Abendstunden hatte sich eine tückisch-glatte Unterlage gebildet.

Dennoch blieben die Autofahrer ruhig und verhielten sich verantwortungsvoll, sowohl am Sonntagabend als auch am Montagvormittag. Bis in die Mittagsstunden hatte sich im Herzogenauracher Stadtgebiet und in den Gemeinden außen herum nur ein einziger Unfall ereignet, wie Inspektionsleiter Wilhelm Wölfel sagte. Die Verkehrsteilnehmer waren offenbar gut vorbereitet auf den Wintereinbruch. Es waren auch wenige Fahrzeuge unterwegs.

Einen Unfall gab's aber eben trotzdem, und da war ausgerechnet ein Streifenwagen der Polizei beteiligt. In Falkendorf, in der Kurve des Wirtshauses "Zur Post" kam ein Auto auf Schneeglätte am Sonntagabend ins Schlingern und rutschte auf einen VW-Bus der Polizei . Die beiden Beamten verletzten sich dabei leicht. Von den Autobahnen wurden drei Unfälle gemeldet. Da gerieten die Fahrzeuge jeweils von der Fahrbahn ab (siehe nebenstehende Berichte).

So blieb das befürchtete Chaos auf den Straßen rund um Herzogenaurach aus - trotz der tückischen Glätte unter der Schneedecke. Stattdessen bereitete die weiße Pracht vielen Menschen Freude. Und schon in der Nacht wurden die Handy gezückt, um die romanische Winterlandschaft vor den Fenstern einzufangen.