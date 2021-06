Der Höchstadter Garagentrödel soll heuer wieder stattfinden. Wenn die Inzidenzwerte auf dem derzeitigen Niveau bleiben, wird jeweils von 9 bis 17 Uhr am Sonntag, 27. Juni, in Höchstadt-Süd und am Sonntag, 4. Juli, in Höchstadt-Nord getrödelt. Wie die Veranstalter vom Agenda-Arbeitskreis Kultur (Akku) mitteilen, ist keine Neuware zugelassen, geltende Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden. Wer mittrödeln will, kann sich bis 18. Juni (Süd) bzw. 25. Juni (Nord) per E-Mail an garagentroedel@freenet.de anmelden. Mit der Bestätigung der Anmeldung kommen weitere Infos. Foto: Schnake (Archiv)