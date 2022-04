Ab dem heutigen Freitag, 1. April, ist laut einer Pressemitteilung das Schloss Weissenstein wieder täglich zwischen 11 und 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet. Wer lieber eine Führung mitmachen möchte, kann jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen um 14 Uhr an einer solchen teilnehmen. Angemeldete Gruppen ab 15 Personen, können auch andere Termine vereinbaren. Preise sowie die geltenden Hygieneregeln finden Interessierte auf der Website www.schloss-weissenstein.de oder per Telefon unter der Nummer 09548/98180. red