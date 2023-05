Nach langer Zwangspause fand wieder das sportliche Treffen ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Gymnasium Höchstadts in der Aischtalhalle im Rahmen eines Volleyballturniers statt. Trotz kurzfristiger Einladung fanden sich elf Teams zusammen mit erstaunlich vielen Zuschauer ein. Sie hatten ihren Spaß auf und neben dem Feld.

Hätten nicht Ehemalige an verschiedenen Stellen, zum Beispiel am Weihnachtsmarkt, bei der Verabschiedung des Rektors oder direkt per E-Mail nachgefragt, ob es denn dieses Jahr wieder das Alumni-Turnier gibt, dann wäre der Stein beziehungsweise Ball wahrscheinlich noch nicht wieder ins Rollen gekommen.

Neben altbekannten Teams wie „Rambazamba 06“ oder „Das Team, das mir am besten gefällt“ gab es auch neue Mannschaften mit gleichermaßen originellen wie kryptischen Namen: „Schlechtschmetterfront“, „Trümmertruppe“ oder „Öttinger Ottmänner: außen“.

Traditionell darf auch der aktuelle Jahrgang eine Mannschaft stellen. Das ließen sich die Abiturientinnen und Abiturienten nicht nehmen trotz Mathematikabitur innerhalb der nächsten vier Tage.

Alle Jahre wieder duellieren sich die ältesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Grauwölfe“ mit der mittlerweile schon nicht mehr ganz so jungen Gruppe „Vegas- Zocker“ um den Turniersieg, wobei das Schmankerl dieser Begegnung ist, dass hier Eltern gegen Söhne antreten. Und der Sport schreibt immer die schönsten Geschichten: So gewannen in der Vorrunde die „Grauwölfe“ die spannende Begegnung mit einem Punkt Vorsprung, im Endspiel dagegen konnten sich die „Vegas-Zocker“ mit einem kleinen Vorsprung die begehrte Trophäe für ein weiteres Jahr sichern.

Insgesamt wurde toller Volleyballsport gezeigt und manch alte Geschichte aus der Schulzeit ausgepackt.

Caroline Böckl und Michael Hipp