Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu körperlichen Übergriffen aus beiden Gruppen gekommen, als im Zentrum von Erlangen zwei Personengruppen aufeinandertrafen. Hierbei wurden zwei junge Männer durch Faustschläge leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Versorgung in die Notaufnahme der Chirurgie des Uniklinikums Erlangen gebracht. Der genaue Tathergang sowie die jeweiligen Tatbeteiligungen der anwesenden Personen

müssen noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter Telefon 09131/760-115 entgegen.