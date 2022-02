Traditionell gab es wieder eine große Beteiligung bei der Tagesfahrt zur Stadtmeisterschaft nach Fieberbrunn. Der Skiclub ermittelte die Stadtmeister Ski Alpin am Doischberg in Fieberbrunn. Bei Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen wurde der Riesenslalom in zwei anspruchsvollen Durchgängen gefahren. Nach einem Jahr Pause und Trainingsrückstand durch die Pandemie wussten die schnellsten Skifahrer aus Höchstadt und Umgebung nicht, wo sie stehen. Wie erwartet, setzten sich die Favoriten durch und konnten mit sicheren Läufen die Titel einfahren.

Jonas Scheidel und Marion Prell-Knöttner sind die neuen Stadtmeister und lösen damit Jan Scheidel und Nadja Glotz ab. Auf den Plätzen dahinter gab es heiße Rennen um die Pokale. Bei den Damen fuhr Stefanie Weller auf den zweiten Platz und Vera Knoll wurde Dritte. Bei den Herren gab es ein Familienduell, das Hubert Scheidel für sich entschied, mit zwei Bestzeiten holte er den Stadtmeistertitel. Zweiter wurde sein Vater Jonas Scheidel.

Um Platz drei gab es ein Duell zwischen Hubert Dürrbeck und Wolfgang Dorsch. Im zweiten Durchgang wurde es noch einmal knapp, aber der Vorsprung aus dem ersten Durchgang reichte Dürrbeck für Platz drei in der Gesamtwertung. Für die vierten Plätze gab es auch noch Pokale, die sich Stefanie Dreßel und Wolfgang Dorsch holten.

Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft und dazu bietet der Skiclub in dieser Saison noch mehrere Tagesfahrten zum Training an. In Leogang, Zell am Ziller oder Mayrhofen gibt es sicher wieder beste Bedingungen. red