Die Firma Schaeffler hat am Standort Herzogenaurach mit der Corona-Impfkampagne für die Mitarbeitenden begonnen. Am Dienstagvormittag war die Impfstoff-Lieferung bei den Werksärzten eingetroffen, teilt das Unternehmen mit, und dann sei alles ganz schnell gegangen: Das seit mehreren Wochen eigens eingerichtete Impfzentrum nahm seinen Betrieb auf.

Zwar ist seit Anfang der Woche die Impfpriorisierung für Ärzte aufgehoben, bei Schaeffler wird aber weiter in einer bestimmten Reihenfolge vorgegangen. So erhalten zuerst Mitarbeiter aus der Produktion nach Alter absteigend ein Impfangebot. Alexander Putz, Leiter des Werkes Herzogenaurach , sagt: „Auch aufgrund des nur in begrenzten Mengen zur Verfügung stehenden Impfstoffes haben wir uns entschieden, zuerst die Mitarbeiter aus produktionsnahen Bereichen mit Präsenzpflicht zu impfen. Erst wenn diese die Erst-Impfung erhalten haben, bieten wir den Mitarbeitenden, die überwiegend mobil im Home-Office arbeiten, eine Impfung an.“

Start bald auch in Höchstadt

Im Impfzentrum am Standort Herzogenaurach könnten theoretisch bis zu 800 Impfungen in der Woche durchgeführt werden, allerdings ist nicht klar, wie viele Dosen Impfstoff künftig zur Verfügung stehen. Die wöchentliche Liefermenge wird dem Unternehmen nur sehr kurzfristig mitgeteilt. Auch die Schaeffler-Standorte Höchstadt und Hirschaid beginnen mit den Impfungen im Lauf dieser Woche.

Schaeffler strebt an, bis zum 30. September alle interessierten Mitarbeiter vollständig zu impfen. Für die Terminbuchung nutzt der Automobil- und Industriezulieferer seine bereits etablierte Gesundheits-App „Schaeffler Health Coach“ und hat für das Impfmanagement sowie die Dokumentation der Impfungen eine eigene Software-Lösung zur Übermittlung an die zuständigen Behörden entwickelt. Die Mitarbeiter erhalten nach erfolgter Impfung eine entsprechende Bescheinigung und den Eintrag in den gelben Impfpass . red