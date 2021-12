Es wurden wieder Spenden gesammelt, Kaffeekassen geplündert, gemeinsam nach Packliste eingekauft und dann verpackt: Insgesamt kamen 454 Päckchen zusammen, die nun an die Weihnachtstrucker-Spendenaktion der Johanniter übergeben wurden. Zum 17. Mal in Folge hat der Betriebsrat des Schaeffler-Standorts Herzogenaurach die Hilfsaktion organisiert. „312 echte Päckchen haben wir gezählt. Hinzu kommen noch 142 virtuelle Päckchen. Mit dieser Spende werden dann Grundnahrungsmittel, Hygiene-Artikel, aber auch Spielzeug für Kinder und Süßigkeiten zentral beschafft“, sagt Betriebsrat Norbert Lamm, einer der Organisatoren. Vom Unternehmen gab es wieder Unterstützung durch einheitliche Kartons, Lagerräume, Paletten oder den Gabelstapler. Außerdem hat die Werk- und Personalleitung des Standorts Herzogenaurach erneut 1000 Euro Spritgeld für die Weihnachtstrucker gespendet. Aufgrund der Pandemie gehen die beladenen Lkw nicht im Konvoi auf die Reise nach Osteuropa. Wie schon im Vorjahr fahren die Weihnachts-Trucks aus mehreren Speditionen in Zielgebiete wie Rumänien, Bosnien, Albanien und die Ukraine. Vor Ort arbeiten die Johanniter bei der Verteilung mit langjährigen Partnern und Hilfsorganisationen zusammen. Virtuelle Päckchen können noch bis Weihnachten auf www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker/gepackt werden. Foto: Schaeffler