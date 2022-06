Die Schach-Schulmannschaft des Höchstadter Gymnasiums nahm kürzlich an der Deutschen Schulschachmeisterschaft in Berlin teil.

Dort traten die besten Mannschaften der Bundesländer in der Wettkampfklasse 2 gegeneinander an. Die Schüler fuhren mit ICE und S-Bahn zur Jugendherberge. Dort angekommen gab es erstmal etwas Chaos bei der Anmeldung, da alle Mannschaften in der Jugendherberge gleichzeitig einchecken wollten, heißt es im Pressebericht.

Sieben spannende Runden

Von Donnerstag bis Sonntag folgten dann insgesamt sieben spannende Runden gegen Deutschlands beste Schachspieler:innen. Ein Spiel bestand aus 50 Minuten Bedenkzeit plus zehn Sekunden Extrazeit pro gezogenen Zug für jeden Spieler. In einer Runde spielten je sechs Spieler:innen zweier Mannschaften gegeneinander.

Auf Platz 10 gelandet

Nachdem die Höchstadter Gymnasiasten in der ersten Runde gegen den späteren Turniersieger eine deutliche Niederlage hinnehmen mussten, konnte das Team anschließend mit guten Partien glänzen und immer wieder gegen starke Gegner gewinnen. Ab und zu zwang zwang sie aber auch die Aufregung in die Knie und sie verloren sicher gewonnen geglaubte Partien durch Fehler oder Zeitnot.

Insgesamt konnten die Schüler aus dem Aischgrund mit 7 von 14 Mannschaftspunkten den achtbaren 10. Platz unter den 24 teilnehmenden Mannschaften erzielen. Jan konnte mit sechs aus sieben Punkten sogar den zweiten Platz am ersten Brett erzielen, bei dem starken Teilnehmerfeld eine beachtliche Leistung! Auch Merle konnte mit fünf aus sieben Punkten glänzen. Die sich abwechselnden Ersatzspieler Jakob und Finnley nahmen am parallel stattfinden Ersatzspielerturnier teil, einer spielte jeweils regulär bei der Mannschaft, der andere beim Ersatzspielerturnier. Hier konnten sie mit 4,5 Punkten aus sieben Partien ebenfalls sehr zufrieden sein.

Miniturniere

Neben dem eigentlichen Turnier gab es noch zusätzliche Miniturniere im Tandem und Blitz. Bei diesen Extraevents und auch in der Zeit neben dem Schach konnten auch gute Kontakte zu den anderen Mannschaften geschlossen werden, so dass in den freien Zeiten mannschaftsübergreifend die Zeit verbracht und Freundschaften geknüpft wurden.

Freitag und Samstag blieb Zeit am Nachmittag, Berlin zu erkunden, was das Team für eine Tretbootfahrt auf der Spree sowie eine Fahrt in die Innenstadt und auf den Berliner Fernsehturm nutzte. Am Sonntag ging es wieder nach Hause, sehr zufrieden mit der Leistung, etwas erschöpft, aber voller neuer Erfahrungen. red