Herzlichen Dank sagen die Adelsdorfer SPD-Gemeinderäte Norbert Lamm und Jörg Bubel den Mitarbeitern des Bauhofes . Diese haben in den vergangenen Tagen die Wertstoffinsel am Sportplatz hergerichtet und gepflastert. Damit ist der SPD-Antrag vom Juli vergangenen Jahres am größten Containerstandort in Adelsdorf verwirklicht worden, freuen sich die beiden SPD'ler. "Wir glauben, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger mithelfen wird, den Standort im sauberen Zustand zu erhalten", waren sie sich sicher. Verbunden mit einer regelmäßigen Reinigung durch den Bauhof macht der Standort dann nicht mehr einen ungepflegten und von wilden Ablagerungen übersäten Eindruck.

Jörg Bubel