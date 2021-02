Die Balkenköpfe des Dachstuhls scheinen morsch zu sein, was der Statik nicht gerade zuträglich ist. Teile der Schiefereindeckung des Kirchturms sind locker. Ob sie einfach festzumachen sind oder erneuert werden müssen, ist abzuklären. St. Oswald, die evangelische Kirche in Lonnerstadt , bereitet Pfarrer Andreas Sauer und den Verantwortlichen in der Kirchengemeinde derzeit Kopfzerbrechen.

Im vergangenen Jahr war man noch von Sanierungskosten in Höhe von knapp 400 000 Euro ausgegangen. Auf diese Höhe zielte auch der Zuschussantrag ab, den die Kirche bei der Gemeinde eingereicht hatte. Nach mehr als vier Jahren Vorplanung sollte das Gotteshaus , dessen Ursprung auf eine der berühmten Slawenkirchen zurückgehen soll, im Frühjahr 2021 renoviert werden. Inzwischen schaut alles anders aus. Die Schäden scheinen wesentlich größer zu sein als zunächst angenommen. Genaueres über Schäden und Kosten könne erst gesagt werden, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. Dann werde ein neuer Zuschussantrag erwartet, erklärte Bürgermeisterin Regina Bruckmann (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.