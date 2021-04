Zwei Straßen und ein Kreuzungsbereich im Ortsteil Mailach sollen noch in diesem Jahr saniert werden. Dies wurde bei der Sitzung am Montag vom Gemeinderat beschlossen. Wie Bürgermeisterin Regina Bruckmann anhand des Ortsplans erläuterte, sind dies die schadhaften Straßen zum alten Schulhaus und die am Ortsausgang zur Kräutertrocknungsanlage. Im Gemeindehaushalt stehen wie alljährlich für die Sanierungen von Ortsstraßen 150 000 Euro zur Verfügung. See