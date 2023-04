Friedrich Kolm brachte die Diskussion zum Laufen: „Das war doch ein Freisteller“, meinte der Gemeinderat zum Antrag auf „isolierte Befreiung“, der dem Gremium in Mühlhausen auf dem Tisch lag. Was von den Gemeindegremien im Allgemeinen als „Freisteller“ bezeichnet wird, sind Bauanträge oder -pläne für ein Bauvorhaben , das in allen Ausführungen den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht.

Solche Bauanträge werden im „Genehmigungsfreistellungsverfahren“ abgewickelt. Befreiungen beziehen sich – so sie zugelassen werden – jeweils auf die Festsetzungen des geltenden Bebauungsplans.

Im vorliegenden Fall wurde das bereits mit einem Sieben-Parteien-Haus bebaute Grundstück im Bebauungsplan „Weißer Weg, Bauabschnitt II“ im Freistellungsverfahren behandelt. Das wurde auch vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft bestätigt.

Dennoch musste sich das Gremium bereits zum wiederholten Male damit beschäftigen. Einmal ging es um einen Fahrradstand, dieses Mal darum, dass neun der 14 Stellplätze für das Mehrfamilienhaus teilweise außerhalb der Baugrenze liegen. „Wozu brauchen wir dann überhaupt einen Bebauungsplan?“, fragte Daniel Wagner. Damit vertrat er offensichtlich die im Sitzungssaal herrschende Meinung. Als Bürgermeister Klaus Faatz nach lebhafter Diskussion zur Abstimmung schritt, sprachen sich alle gegen die Befreiung aus. Jetzt wird wohl das Landratsamt Erlangen-Höchstadt das letzte Wort haben.

Aus Schweine- wird Pferdestall

Hingegen erteilten die Räte das Einvernehmen zu einem Vorbescheid. Der Antragsteller möchte einen Schweinemaststall zum Pensionsstall für Pferde umnutzen. Auch der Bau einer Reithalle „oder zumindest die Umnutzung der Maschinenhalle zur Bewegungshalle für Pferde“ wird beantragt. Zweiter Bürgermeister Alexander Schüpferling fand, das Parken könnte sich als problematisch erweisen. Wie die Verwaltung mitteilte, liegt das Grundstück im Außenbereich. Der Bauherr könne das Vorhaben nur verwirklichen, wenn eine Privilegierung gegeben sei. Der Antrag wird daher an das Landratsamt weitergeleitet.