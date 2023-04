„Der Berg ruft“, so lautetet das Motto einer Veranstaltung anlässlich des Tags des Deutschen Bieres bei der Steinbachbräu in Erlangen . Den Anstich übernahm Sabine Ismaier, die seit vielen Jahren die Aktivitäten der Bierstadt Erlangen mit dem Fotoapparat begleitet.

Bei vielen Erlangern gehört der Anstich zum alljährlichen Ritual, bei schönem Wetter strömten die Gäste in Scharen in den Hof der Brauerei. Das Bergkirchweihbier „reift“ bereits im Keller am Kerwagelände. Es hat eine Stammwürze von 13 Prozent und einen Alkoholgehalt von sechs Prozent. „Wir haben fleißig gebraut, die Keller sind gefüllt“, rief Braumeister Christoph Gewalt.

Lob für das Reinheitsgebot

Der Tag des Bieres geht auf Herzog Wilhelm IV. zurück, der am 23. April 1516 in Landshut das bayerische Reinheitsgebot als Lebensmittelverordnung erließ. Bis heute legen die Brauer großen Wert darauf, dass Bier eines der reinsten Lebensmittel ist, für das nur ausgesuchte Rohstoffe verwendet werden.

Die Vorstellung des Bergkirchweihbiers verband Gewalt mit einem Plädoyer für das Reinheitsgebot . Der Verbraucher wisse, was drin ist. „Für die Steinbachbräu ist es inzwischen zur Tradition geworden, den Tag des Bieres zum Anlass zu nehmen, den neuesten Jahrgang des Bergkirchweihbiers vorzustellen“, so der Braumeister. Seine Kollegen und er seien mit dem diesjährigen Ergebnis ganz zufrieden.

Die Ehre, das erste Fass anzustechen, hatte Sabine Ismaier, die diese Aufgabe gekonnt meisterte. Nach zwei Schlägen und einem Sicherungsschlag floss der Gerstensaft Bier in die Krüge.

Freibier aus dem Holzfass

Brauereichef Christoph Gewalt ließ sich beim Ausschenken des Freibiers von Braumeister Michael Wenk und seinem Sohn Florian unterstützen, so dass alle Interessenten an den begehrten Trunk kamen.

Die Besucher sahen auch, dass die Störche wieder eingeflogen sind, die alljährlich auf dem Schlot der Brauerei ihr Nest beziehen. In diesem Jahr befinden sich sechs Eier darin. Der „Steiner“ ist schon seit vielen Jahren der Hausherr auf dem Brauereischlot.

Die Brauerei Steinbach versorgt während der Bergkirchweih den Helbigkeller mit Bergweizen. In diesem Jahr hat der Pächter gewechselt, für das langjährige Engagement erhielt Marc Raymond die ersten Flaschen Weizenbier und seine Frau Eva einen Blumenstrauß.

Livemusik im Hof

Musikalisch wurde das Ereignis im Hof der Brauerei Steinbach vom Duo Hollywood umrahmt, Matze Brietz und Harry Mond brachten Stimmung in den Innenhof.