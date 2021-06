In Spardorf wird gerade die neue Förderstätte der Lebenshilfe Erlangen fertiggestellt und Anfang Juli steht der Einzug an. In dieser Einrichtung, die zu den Regnitz-Werkstätten gehört, werden Menschen mit schwerer Beeinträchtigung begleitet und erleben gesellschaftliche Teilhabe. Manche von ihnen können sich lautsprachlich nicht äußern, aber auch wer nicht sprechen kann, hat viel zu sagen …

Hilfe bei der Kommunikation

Deswegen gibt es Hilfsmittel der sogenannten Unterstützten Kommunikation. Dazu zählen einfache Bilder und Symbole bis zu computerbasierten Kommunikationshilfen mit Sprachausgabe. So zum Beispiel der Voxa-Sprachbilderrahmen: Bis zu sechs verschiedene Bilder, Piktogramme, Fotos oder Wörter sind im Einsatz, die jeweils mit einem Text bis zu zehn Sekunden besprochen werden können. Ein einfacher Druck auf das Bild genügt und die Botschaft wird wiedergegeben.

Führung durch neue Räume

„Die Hilfsmittel dienen der Partizipation und Mitbestimmung der von uns begleiteten Menschen, und die großzügige Unterstützung des Rotary-Clubs Erlangen ermöglicht uns, weitere Geräte anzuschaffen“, so Heike Zitzelsberger, Leiterin der Förderstätte. Vier Mitglieder des Service Clubs übergaben eine Spende in Höhe von 6000 Euro am neuen Standort der Einrichtung. Bei einer Führung durch die neuen Räume zeigten sich die Gäste sehr interessiert. „Wir wünschen der Lebenshilfe alles Gute für die Arbeit in dieser schönen, wichtigen Einrichtung“, sagte Rotary-Präsident Wolfgang Peukert. Man freue sich, mit der Spende einen Beitrag dazu geleistet zu haben.

Anja de Bruyn