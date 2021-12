Noch rechtzeitig vor Wintereinbruch trafen sich Höchstadter Rotarier ausgerüstet mit Motorsensen , Rechen , Gabeln , Gummistiefeln und viel Tatendrang, um den übermäßigen Bewuchs des Feldweihers zu bekämpfen und Äste, Blätter und Pflanzen zu entfernen. Seit 15 Jahren engagiert sich der Rotary-Club Höchstadt aktiv für Natur- und Umweltschutz und trägt zum Erhalt der Moorweiherlandschaft bei. Im Rahmen einer dauerhaften Patenschaft pflegt der Service-Club die sogenannten Feldweiher im Süden von Höchstadt.

An einem Samstag säuberten die Höchstadter Rotarier die zwei aufgelassenen Weiher, um damit den unerwünschten Eintrag von zu vielen Nährstoffen zu stoppen. Die für den Aischgrund typische Kulturlandschaft bietet wertvollen Lebensraum für Moorfrosch, Moorlibellen und Pflanzenarten wie den Sonnentau, die nur noch an sehr wenigen Standorten in Deutschland vorkommen. Die Pflege dieses Biotops für seltene Tier- und Pflanzenarten ist umso wichtiger, als durch die letzten Trockenjahre der Bestand des Moorfrosches nur noch fünf Prozent seiner normalen Population beträgt und Laichgewässer dringend erhalten werden müssen. Unterstützt und fachkundig beraten von Clubmitglied Stefan Stirnweiß (Forstingenieur) „entbuschten“ die Rotarier sichtlich gut gelaunt „ihre Weiher“.

Gudrun Boss