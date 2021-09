Die Höchstadter Rotarier sponserten die Juniorwahl für Mühlhäuser Mittelschüler.

Die Juniorwahl 2021 ist ein Schulprojekt zur Bundestagswahl 2021. Seit 1999 wird die Juniorwahl als Best-practice-Projekt zur politischen Bildung bundesweit zu Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen realisiert. Seither haben sich schon mehr als drei Millionen Jugendliche beteiligt, wodurch die Juniorwahl zu den größten Schulprojekten in ganz Deutschland zählt.

Dabei geht es um das Üben und Erleben von Demokratie . In den letzten Wochen stand das Thema „ Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan, und dann ging es – wie bei der echten Bundestagswahl am 26. September 2021 – für die Schüler mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal .

Die Juniorwahlen bieten den Jugendlichen die Gelegenheit, sich intensiv und praktisch mit Parteien und den Wahlen zu beschäftigen. Das Ergebnis sollte am Wahlsonntag bekanntgegeben werden.

Die Juniorwahl ist ein Angebot zur politischen Bildung und normalerweise kostenlos. Jedoch waren alle Plätze, die über öffentliche Fördermittel gedeckt sind, in Bayern schnell vergeben. Um eine Teilnahme trotzdem zu ermöglichen, hat eine Lehrerin der siebten Klasse in Mühlhausen nach einer Alternative gesucht. Sie fand einen „Demokratie-Aktionär“, den Rotary Club Höchstadt, der der Mittelschule die Teilnahme sicherte. So konnten die Buben und Mädchen der siebten bis neunten Klasse an der Mittelschule Mühlhausen mit der Unterstützung des Rotary Clubs Höchstadt an die Wahlurne in ihrer Schule gehen.

Durch den Erwerb einer „Demokratie-Aktie“ für 250 Euro finanzierten die Rotarier die Teilnahme an der Juniorwahl. Carola Schwank, Präsidentin des Rotary Clubs Höchstadt, kam als „ Wahlbeobachterin “ nach Mühlhausen und war beeindruckt, wie viel Wissen rund um Wahlsystem und Parteien vermittelt worden war. Sie freute sich, dass der Gemeindienst des Clubs mit dieser Aktion die politische Bildung und das Demokratieverständnis der jungen Leute fördert. red