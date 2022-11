Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken hat Rosi Schmitt aus Adelsdorf für weitere zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 2024, in ihrem Amt als Patientenfürsprecherin im Klinikum am Europakanal bestätigt. Die ehrenamtlichen Patientenfürsprecher haben die Aufgabe, Anregungen und Beschwerden nachzugehen, die von den Patientinnen und Patienten oder deren Angehörigen an sie herangetragen werden. Sie arbeiten eng mit den Qualitätsmanagement-Beauftragten der Standorte zusammen. Rosi Schmitt übt dieses Amt seit 2008 aus. red